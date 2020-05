Martín Hernández

La Jornada de Oriente

Periódico La Jornada

Jueves 28 de mayo de 2020, p. 28

Puebla, Pue., El secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma Barragán, calificó de polémica falsa los señalamientos contra la Ley de Educación del estado, que incluye a las escuelas particulares y su infraestructura como parte del sistema estatal de educación.

Aseguró que el Estado no se apropiará de bienes inmuebles de las instituciones privadas, pero que éstas son parte del sistema educativo nacional desde 1993 por las reformas que impulsó el entonces presidente Carlos Salinas Gortari.