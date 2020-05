Mexicali, BC. La Comisión Estatal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Coespris) y la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) de Baja California suspendieron este miércoles actividades en la maquiladora japonesa Tensho México Corporation, en Playas de Rosarito, por reanudar operaciones pese a no ser considerada esencial.

Asimismo, se tomaron como vacaciones los días que diversos trabajadores no laboraron por la crisis de salud, y en la enfermería había medicamentos caducos, no se realizaron análisis microbiológicos del agua para consumo de los empleados, no había letreros en el área de lavado de manos y los obreros carecían de botas, cascos, lentes, tapones auditivos y gel antibacterial.

Hallaron también que las instrucciones de la maquinaria están en japonés, no existen avisos de alerta en zonas de alto voltaje, y tampoco de mantenimiento ni de higiene, y los trabajadores registran sus entradas y salidas con sus huellas dactilares.

La STPS dio a Tensho México Corporation cinco días hábiles para que presente los contratos individuales de sus empleados, pago de vacaciones, nóminas de los últimos cuatro meses y del pago de horas extras.

Ayer se reportaron en Baja California 28 defunciones por coronavirus y 235 contagios, para un total de 745 fallecimientos y 4 mil 551 infecciones acumuladas.