▲ El secretario de Hacienda, Arturo Herrera, camina apoyado en muletas al salir ayer de Palacio Nacional, el funcionario explicó en su cuenta de Twitter que debe usar los aparatos de apoyo debido a una lesión de años atrás. Resurgió una lesión de cuando jugaba futbol, que me llevó al quirófano y me hizo ver que lo mío, lo mío, no era jugar de extremo. Una pena tener que atenderme esto dada la gran responsabilidad que tienen los hospitales en estos días , escribió el funcionario. Foto Notimex