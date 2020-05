Pedraza destacó que a diferencia de los varones, las jugadoras no tienen todo resuelto en caso de que tengan que migrar para seguir en el balompié profesional, ya que las mayoría de las futbolistas depende de los ingresos de trabajos extra o del apoyo familiar. Los futbolistas profesionales están acostumbrados a cambiar de domicilio, pero no es la misma situación entre hombres y mujeres , sostuvo.

Hasta ahora la directiva no se nos ha acercado, nos enteramos de la posibilidad de un cambio de sede por información en las redes sociales. Para nosotras una mudanza sería más complicada, por eso necesitamos que nos digan lo que pasa, sobre todo por las condiciones que tendríamos para buscar trabajo o escuela , indicó.

Una jugadora de Monarcas aseguró bajo anonimato a La Jornada que existe preocupación, porque no sabemos si entramos en los planes del equipo para la siguiente temporada, luego de que varios medios aseguran que el club se mudará a Mazatlán.

Directivos ignoran realidad de las jugadoras

Los directivos aún ignoran la realidad de las jugadoras. No pueden pensar que para ellas una mudanza es sencilla cuando no tienen un ingreso que les permita dedicarse sólo al futbol o cuando muchas veces dependen de las facilidades de los trabajos y de las escuelas para poder practicar , señaló.

Apuntó que ahora se habla de Monarcas, pero cualquier club podría enfrentar la misma situación, porque no hay una estructura que garantice las mínimas condiciones de seguridad para las jugadoras y eso es lamentable .

Recordó que hace un año Lobos BUAP fue vendido a Ciudad Juárez y seis meses después Veracruz fue desafiliado, lo que dejó a la deriva a las integrantes de los planteles femeniles. Además, la mayoría suele firmar contratos por uno o dos torneos, lo que facilita a los clubes desvincularse de las jugadoras, en contraste a lo que suele pasar en con los equipos varoniles.

Destacó el caso de Renato Ibarra, integrante del América, quien fue acusado de tentativa de aborto y feminicidio, aunque después su ex pareja retiró los cargos.

“Las Águilas no pueden rescindir el contrato de un jugador por los millones que representaría su pérdida. ¿Cómo es posible que los directivos no consideren un cláusula por violencia de género? No creen que sus jugadores puedan ser violentadores.