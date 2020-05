Vital fue lanzado el 17 de mayo básicamente en las redes sociales de Círculo A, que cuenta con 30 mil usuarios en América Latina. Ya se ha mostrado interés por la obra de estos artistas establecidos y reconocidos, la mayoría de ellos mismos ha gozado de becas y exposiciones individuales. Esto genera atención hacia su trabajo y las causas que apoyan , apunta Perea.

No obstante que en este momento no hay espacios para exponer, resulta un tiempo excelente para que los coleccionistas serios adquieran piezas de arte porque hay poca demanda, afirmó la entrevistada. Los artistas no sólo viven de vender su obra, sino de impartir talleres y clases y emprender actividades como conciertos y performance, que no pueden hacer ahora, agrega la curadora.

Para Perea, el sector artístico en particular tiene especial capacidad para reaccionar ante situaciones de crisis como la que se experimenta. “Es el momento más relevante para el marketing digital”, asegura.

De Ricardo Atl se presentan dos pequeñas esculturas de Constelación silente, serie en proceso cuyo tema central es la condición humana. Consta de 100 miniaturas talladas en madera que rememoran formas clásicas intervenidas con cubos en distintas situaciones. El par de obras laqueadas en negro disponibles son Dos faunos y Mujer con cubo, ambas de 2020.

El 30 por ciento del dinero recibido se destinará a cajas aerosol, mientras que 10 por ciento irá a la organización e infraestructura digital para hacer funcionar la iniciativa Vital.