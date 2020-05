A

nte los escándalos y denuncias registradas por los medios de comunicación, la Iglesia católica ha jugado un desacertado papel. Primero niega los hechos. A partir de 2002 con las revelaciones del Boston Globe, ante la avalancha de denuncias en todo el mundo. La Iglesia se dice víctima de complots internacionales para desacreditarla. Se pretende atrincherar como una ciudadela asediada por enemigos que buscan destruirla. Las víctimas son olvidadas e incluso concebidas como amenazas porque, según la lógica de la autovictimización, son manipuladas para alimentar la hostilidad internacional. En suma, a la Iglesia católica le ha costado aceptar la pederastia como un mal endémico y bajo el pontificado de Francisco quiere, pero no puede. La inercia institucional es demasiado pesada para que opere un cambio profundo a corto plazo.

Sin duda la Iglesia enfrenta una gran crisis histórica de credibilidad. Sus números han decaído y sobre todo sus ingresos se han mermado dramáticamente a causa de la desconfianza y desaprobación de su conducta. La crisis de pederastia ha sacudido la autoridad moral de una institución cuya materia prima son justamente los valores.

A lo largo de una década emergieron vicios institucionales que conmovieron a la opinión pública. La cultura del silencio, el disimulo para proteger a los sacerdotes depredadores, la reticencia a colaborar con la justicia secular, es decir, el encubrimiento institucional de criminales. Como dice el teólogo Tamayo: “La pederastia se convierte no sólo en una agresión sexual individual, sino en una práctica legitimada estructural e institucionalmente –al menos de manera indirecta– por la jerarquía eclesiástica en todos sus niveles en una cadena de ocultamiento que va desde la más alta autoridad eclesiástica hasta el pederasta, pasando por los eslabones intermedios del poder religioso”.

Nombres de cardenales encubridores han desfilado, como Bernard Law (Boston), Hans Hermann Groër (Viena), Jeorge Pell (Sídney) entre muchos otros. Y en México emerge la figura del cardenal Norberto Rivera Carrera. Sin duda, Rivera será recordado por el encubrimiento cómplice de diversos pederastas sicópatas, como Marcial Maciel, a quien defendió a ultranza, y al cura retorcido Nicolás Aguilar, acusado de violar a centenares de niños.