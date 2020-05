Destacó que hay procesos judiciales pendientes y recordó el amparo interpuesto por la agrupación en enero pasado en contra de la obra, por considerarla una amenaza ambiental y cultural. Va a impactar ambientalmente, va a destruir corredores biólogicos, fauna y nuestra cultura. No se ha presentado la Manifestación de Impacto Ambiental ni la de Impacto Social, además no respeta la producción agrícola, apícola ni forestal. La pobreza no se salva con un tren. En lugar de traernos un trenecito, bueno estaría que nos den sistemas de riesgo, tractores, equipos, insumos, agroecología, y no un tren que no nos sirve para nada.

Sobre lo expresado por ONU-habitat respecto de que el Tren Maya sacará de la pobreza a más de un millón de personas y generará más de 715 mil nuevos empleos, consideró que esa evaluación carece de seriedad y profundidad. Es un estudio de mercado mal hecho , y precisó, además, que los trabajos son temporales y lo que se desarolla en la zona es un turismo biocultural .