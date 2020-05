Alonso Urrutia y Ángeles Cruz

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 12

La liquidación de un adeudo fiscal de 8 mil millones de pesos que hizo la empresa Walmart representa la rectificación en su postura y reconocimiento de que las cosas han cambiado, aseveró el presidente Andrés Manuel López Obrador.

Destacó que otros consorcios, que en conjunto no habían pagado alrededor de 50 mil millones de pesos, se han acercado al Servicio de Administración Tributaria para buscar la conciliación.

Todas están en vías de arreglo, la mayoría. No quieren pleito, y eso lo celebro y lo reconozco, porque no se trata de ir a tribunales, pero si no se cumple con lo establecido en la ley, entonces tenemos que proceder con denuncias civiles o penales , aseveró el mandatario al ser interrogado sobre el rezago en el pago de impuestos durante su conferencia matutina.

Señaló que la recuperación de estos adeudos fiscales ha contribuido a dotar al gobierno de mayores recursos para enfrentar la crisis sanitaria. Mencionó otros casos que han incrementado los ingresos de la hacienda pública, como el pago adelantado de impuestos que realizaron las empresas de Carlos Slim y otros consorcios que también tenían adeudos y decidieron ponerse al corriente.