Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 9

El comisionado presidente del Inai, Francisco Javier Acuña, consideró que en las compras del gobierno en el contexto del Covid-19, en todo momento deben respetarse y cumplirse los mecanismos para hacer posible que las adquisiciones de bienes y servicios del sector público sean impecables. En reunión con la comisión de Transparencia y Anticorrupción de la Cámara de Diputados, reiteró que ante una emergencia, de ninguna manera se deben cumplir con todos los procesos de adjudicación, pero “las compras no deben ser indebidas ni con conflicto de interés, aunque sí con rapidez e inmediatez… eso no quiere decir que ante una adjudicación directa no haya conocimiento público de la información o se oculte”.