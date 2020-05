México sigue enfrentando un contexto muy grave de asesinatos de mujeres y podría existir un subregistro en los casos de feminicidios, debido a que las autoridades no cumplen con la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) respecto de que toda muerte violenta de una mujer debe seguirse como feminicidio, coincidieron organizaciones civiles.

En entrevista expuso que no se puede hablar de una disminución del feminicidio porque en el país no se investigan los asesinatos de mujeres. Tenemos mucha falta de debida diligencia y mucho menos hay perspectiva de género . Lamentó que no existan nuevas estrategias para mejorar las políticas de prevención de este flagelo. En el caso de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), añadió, esta institución ha estado completamente ausente .

Ana Yeli Pérez Garrido, directora de Justicia Pro Persona, dijo que mes con mes se siguen incrementando los asesinatos de mujeres: en enero los homicidios dolosos más los feminicidios sumaron 320 casos y en abril fueron 335.

Indicó que los homicidios dolosos son tipificados como tal sin que se hayan investigado a fondo y se juzgan por delincuencia organizada. “A priori las autoridades les dan ese contexto”.