▲ La señora Susana M y su hijo Luis Ángel decidieron rematar los juguetes usados del pequeño porque con la pandemia ya no pudieron vivir de la venta de flanes. Foto Pablo Ramos

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 4

Cuando la comida, el dinero y el gas se acabaron en su casa, Luis Ángel le propuso a su madre que salieran a hacer trueque con lo único que él podía aportar a la causa familiar: sus juguetes.

En plena banqueta, afuera de un hotel de la avenida Cuauhtémoc, el pequeño de 11 años de edad y su mamá alinearon una docena de carritos algo maltratados, además de un elefante verde con ruedas, unas cuantas figuritas de plástico y dos muñecos de peluche.

Los juguetes no son muy viejos, y aunque ya se les nota el uso que les han dado, están dignamente acomodados en espera de algún comprador. Son, tal vez, la única y más valiosa posesión del niño, las memorias de su primera infancia, y ahora están aquí, bajo los rayos de sol, a cambio de una despensa o de la cooperación voluntaria que alguien le quiera dar.

En medio, Luis colocó una simple hoja de cuaderno donde se puede leer: Se cambian juguetes x despensa. Muchas gracias , acompañado de algunos corazones y los dibujos de un par de carritos.

Luis pasa por una situación difícil, pero habla sin ningún problema y cuenta su vida con una simpleza que desarma a quien lo escucha. Cándido, explica sus penurias como si no las estuviera viviendo.