Periódico La Jornada

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. 3

Nueva York. Donald Trump se elogió porque sólo hay 100 mil muertos por el coronavirus en Estados Unidos al intensificarse el gran debate sobre reabrir el país, que continúa como epicentro de la pandemia global, y con la relección como prioridad para la Casa Blanca.

Este martes, en un tuit, Trump afirmó: Si no hubiese hecho bien mi tarea, hubiéramos perdido 1 1/2 a 2 millones de personas, opuesto a los 100 mil plus que parece será el número. Eso es 15 a 20 veces más de los que perderemos. ¡Yo cerré el ingreso desde China muy temprano!

Para variar, cada frase de este mensaje es falso y engañoso, de acuerdo con los hechos más que documentados: no hizo bien su tarea al no aceptar lo que los expertos recomendaron, la cifra de millón y medio a 2 millones es de un modelo académico que calculaba el número de muertes sin ningún tipo de medidas de mitigación (algo que nunca está dentro de las posibilidades) y no cerró el acceso a Estados Unidos de inmediato.

Vale recordar que en marzo, Trump declaró que el Covid-19 estaba bajo control y que no llegaría a causar más de 15 muertes en Estados Unidos. En pocas semanas el país se volvió el epicentro mundial de la pandemia. Y mientras el número de muertes se aproximaba a 100 mil el pasado fin de semana, dejando a familias en luto por todo el territorio, el presidente se fue a jugar golf.

Pero desde que estalló la pandemia en Estados Unidos, Trump y sus estrategas hicieron todo para evitar la imposición de medidas de cuarentena –una demora que expertos calculan que costó decenas de miles de vidas– y al fin, obligados a hacerlo por pronósticos cada vez más atroces, casi de inmediato han buscado cómo reabrir el país .

Expertos en salud pública, incluso dentro del gobierno federal, han advertido en forma reiterada que una reapertura prematura tendrá consecuencias mortales. Pero con casi 40 millones de desempleados y pérdidas empresariales masivas que ponen en jaque su relección en noviembre, la urgencia para reabrir es lo que guía las decisiones de la Casa Blanca.

Uno de los asesores económicos de Trump, Kevin Hassett, lo dijo claramente, con vocabulario revelador, cuando el domingo comentó en CNN: “Nuestros recursos de capital no han sido destruidos… y nuestros recursos de capital humano están listos para regresar a trabajar”, y argumentó que la crisis se puede y debe superar, rápidamente.