Falta sana distancia en vuelos de Aeromexico

engo interés en difundir en el diario más creíble de México, La Jornada, mi reciente experiencia en un viaje de ida y vuelta CDMX-Monterrey, por Aeromexico.

En ambos vuelos –el primero, el 23 de mayo, y el segundo, el día 25– los aeropuertos estaban vacíos.

Las salas de última espera no tanto, pero se respetaba mínimamente la sana distancia. Al entrar a las terminales aéreas y al abordar los aviones alguien tomaba la temperatura a los empleados.

El problema terrible lo viví en las aeronaves, tal como lo conté en un artículo en SDP Noticias.

En sus aviones la empresa Aeroméxico, de plano, viola a Susana Distancia : la gente viaja completamente apiñada. No hay nada parecido a una estrategia para evitar posibles contagios por coronavirus.

En cierta circular del 23 de abril, dirigida a las y los sobrecargos, la aerolínea, presidida por Eduardo Tricio, recomendaba honrar a Susana Distancia. Es algo que se cumple en los vuelos internacionales, sobre todo a Europa, por exigencia de las autoridades de otros países. Pero en México no ocurre así.

Todos volamos, el 23 y el 25, hombro con hombro con otros pasajeros. Según las sobrecargos de ambos vuelos, era suficiente protección que cada persona trajera cubrebocas.

Las mascarillas, desde luego, ayudan, pero no son milagrosas. Sobre todo resultan eficaces para evitar contagios cuando se respeta la sana distancia, algo que a Aeromexico no le conviene porque está en un proceso de minimizar pérdidas.

Es decir, ha reducido el número de vuelos y, por lo tanto, a los viajeros los amontonan en los pocos que hay.

Lamento que Aeroméxico tenga problemas económicos –en la recesión global por la pandemia todos, en todo el mundo, los enfrentamos–, pero incluso en los negocios existe la responsabilidad social.

La línea aérea de Eduardo Tricio, dirigida por Andrés Conesa, suele presumir su compromiso con la comunidad. Pude comprobar en las fechas referidas que eso es vulgar petulancia de una empresa que tiene derecho a cuidar su dinero, pero no a cambio de sacrificar vidas humanas.

Federico Arreola

Intento de estafa a nombre de Banorte

Un individuo que dijo ser el subgerente de la sucursal de Banorte de Insurgentes Sur 4215 me visitó ayer en mi casa. Me habló de una red de bancos con los que yo podría operar desde mi cuenta de Banorte, y me prometió mil beneficios y regalos.

Entre muchas cosas me dijo que una persona vendría a mi casa a cumplimentar lo necesario para que Banorte pudiera entregarme una tarjeta de débito con fotografía, huella dactilar y todos mis datos personales.

Habló sin parar unos 15 minutos. Creo que se trató de un intento de estafa. Otros clientes de Banorte deberían enterarse de este hecho. Si a Banorte le interesa más información, mi email es: [email protected]

José Blanco

Salinas debe recordar cómo se enriqueció

Se debe acordar Ricardo Salinas Pliego de qué manera lo desapendejó Raúl Salinas de Gortari cuando le dio el dinero para comprar canal 13. Así cualquiera se desapendeja.

Es de los varios afortunados que metió Carlos Salinas de Gortari en la lista de los millonarios de Forbes, gracias al reparto que este presidente hizo de los bienes de la nación.