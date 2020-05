Reprocha que no hay atención adecuada de la Secretaría de Salud del estado para este sector de la población. No hubo médicos toda la semana. Apenas llegó uno para la guardia de sábado y domingo, y dio pláticas a los jornaleros que se iban .

Es como si fuera la temporada alta de la migración: “la gente no tiene en su plan de vida sembrar, porque estos meses son para preparar la tierra, esperar el abono y sembrar en junio, pero ya dejaron las milpas y subieron al autobús, porque ya se percataron de que sembrando no van a subsistir este año.

Aquí en Tlapa el bulto del maíz está a 200 pesos y en la Montaña a 400. No hay trabajo, ni siquiera para contratarte por 100 pesos.

Delfino Basurto de los Santos, indígena tlapaneco, delegado de la colonia Villa de Guadalupe-San Pedro Acatlán, municipio de Tlapa de Comonfort, relata que cuando se fue a Villa Unión, Isla de los Bosques, Sinaloa, con mi chavo, mi esposa y mi carnal. Pagamos cada uno más de 900 pesos de pasaje. Allá no sale (se gana) nada. La cubeta de chile o tomate (recolectados) se paga a 3.50 pesos. No se le gana nada porque hay un chingo de gente; llegan a veces hasta siete camiones con 22 personas cada uno. Uno llena 14 cubetas al día. Pagamos un cuarto por el que nos cobran 3 mil 500 pesos al mes. En el pueblo somos 187 personas. Unas acaban de llegar de Sinaloa y otras apenas se van. Casi nunca hay alguien en el pueblo .

–¿Ha cambiado la situación con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador?

–No. Aquí todo sigue igual. Ni becas para los niños ni programas para adultos mayores, no hay nada, sigue la pobreza. Por eso nos vamos de jornaleros a Sinaloa o Michoacán, aunque ahí se tiene que rentar un cuarto.

Rodríguez Reyes habla de la migración de la Montaña Alta a Estados Unidos. Calculamos que son alrededor de 15 mil indígenas migrantes trasfronterizos. En mi pueblo, San Pedro de la Laguna, municipio de Alcozauca, de los mil habitantes unos 250 están del otro lado de la frontera .

Barrera Hernández comenta: El dinero que llegaba de Estados Unidos eran remesas de 360 dólares, entre 7 mil y 8 mil pesos al mes, que les servían para pagar un peón, limpiar el terreno, comprar herramientas, completar para el fertilizante, comprar medicinas, dar a los niños para el recreo, pero ahora no habrá ese dinero .

El presidente López Obrador dice que no hay familia que no sea beneficiaria de algún subsidio, pero es un programa de mil 500 o 2 mil pesos, que no resuelve nada. Antes, con Prospera, recibías 800 pesos por hijo. Hoy no recibes más de 600, incluidos todos los hijos .