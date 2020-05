Abril del Río

Miércoles 27 de mayo de 2020, p. a12

Patricio Ruiz decidió terminar con el patrocinio del único equipo profesional mexicano registrado ante la Unión Ciclista Internacional, integrado en su mayoría de preseleccionadas nacionales, por incumplimientos de imagen de parte del entrenador español David Plaza, quien ostenta el registro ante la UCI.

Ruiz subrayó que las puertas del equipo Pato Bike siguen abiertas para todas las pedalistas, quienes ahora tienen sueldos garantizados hasta el 31 de mayo; después de esa fecha, Plaza tendría que cubrir la nómina, de no hacerlo, perdería el registro y ellas podrán reclamar los salarios por tres meses mediante la garantía internacional que se estableció en un banco mexicano cuando el equipo fue creado por el primer promotor.