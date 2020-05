D

os modelos epidemiológicos, uno formulado por el Imperial College London y el otro por la Universidad de Oxford, han estado en pugna entre políticos de EU, según detecta el profesor Mark Blyth de la Universidad de Brown. El primer modelo estimó que el Covid-19 mataría a 500 mil personas en Reino Unido y hasta 2.2 millones en EU, en ausencia de medidas de mitigación. El de Oxford calculó que el virus habría infectado de manera leve a 40 por ciento de los británicos; co­mo los casos críticos serían manejables, un cierre drástico de la economía podía ser innecesario.

EU y Gran Bretaña se inclinaron en un primer momento por el modelo de Oxford pero, ante el avance galopante de la epidemia, rectificaron (muy tarde); acto seguido, rectificaron nuevamente. Trump se volvió un cruzado insensato de la vuelta a la actividad, con alto riesgo de impulsar el contagio. En esa prisa están también Gran Bretaña y países de Europa septentrional. No obstante, el desastre económico puede ser muy distinto entre esos países. El neoliberalismo sentó sus reales en todas partes, pero las diferencias previsibles entre unos y otros derivan de marcos institucionales y patrones de crecimiento distintos.

Las economías de Europa septentrional, cuyos ingresos son altamente dependientes de las exportaciones (entre 40 y 80 por ciento como proporción del PIB), poseen altas cargas impositivas y, para asegurar la vida de sus ciudadanos frente a las crisis globales, cuentan con amortiguadores sociales: créditos blandos en plazos y tasas de interés. La deuda de los hogares en Dinamarca, Holanda y Noruega es más del doble que la de los hogares de EU (OCDE).

EU representa la cuarta parte del PIB mundial; no es extraño que sea un exportador a gran escala de productos primarios, manufacturas, petróleo, aeronaves, servicios, programas informáticos y mucho más; no obstante, el principal impulso de su economía ha sido siempre el consumo interno (68.14 por ciento del PIB en 2018). Con una delgada sombra por estado de bienestar, un sector financiero gigante e impuestos bajos comparados con los países europeos aludidos, el crecimiento de la deuda de los ciudadanos no puede jugar un papel activo en una crisis catastrófica como la que ha empezado a vivir.

El patrón de crecimiento de EU depende del gasto de los salarios para funcionar. Sin embargo, éstos han caído verticalmente mientras los saldos de las tarjetas de crédito, los préstamos a los estudiantes y las deudas por atención médica se acumulan a ritmo sin precedente.