Martes 26 de mayo de 2020

Con la atención nacional e internacional centrada en la pandemia por el Covid-19, padres de niños con cáncer volvieron a denunciar el desabasto de medicamentos para el tratamiento de sus hijos en los hospitales públicos del país, el cual comienza a dejar consecuencias irreversibles en los pequeños.

En rueda de prensa virtual, exigieron al gobierno de Andrés Manuel López Obrador atender sus demandas y garantizar el derecho a la vida y la salud de los niños que padecen cáncer. Advirtieron que la crisis sanitaria por el nuevo coronavirus ha sido un pretexto para que las autoridades federales hagan caso omiso de sus reclamos.

Luego de que varios padres habían hablado, usuarios anónimos que tuvieron acceso a la reunión virtual comenzaron a insultar y confrontar a los padres de familia, en particular a las voces más visibles del movimiento, por lo que la conferencia tuvo que ser interrumpida.

Antes, los padres enfatizaron que se trataba de una conferencia de auxilio a fin de que sus demandas sean escuchadas y que la atención a sus hijos sea eficiente y responsable, pues la integridad y vida de los pequeños está en riesgo por la falta de medicinas y tratamientos, como la quimioterapia.