Insistió en que dicha ley es una obligación impuesta por diversos instrumentos internacionales, pero el pasado 20 de mayo Morena presentó una iniciativa para desaparecer ese fideicomiso, y aunque dos días después se anunció que se harían foros y se convocaría a todos los afectados para su análisis, esa medida sigue siendo insuficiente e irresponsable .

López Rabadán dijo que aunque la Secretaría de Gobernación informó el pasado domingo que no desaparecerá ese fideicomiso, lo cierto es que no se ha formalizado, por lo que exigimos que Morena retire su iniciativa y no que diga que va a hacer un análisis a profundidad y mientras se mantiene congelada .