En su conferencia matutina de ayer en Palacio Nacional, acotó que a los gobiernos locales y municipales no les falta el dinero que les corresponde por transferencias, se les entrega puntualmente, pero les recomendó apretarse el cinturón, y hay forma, cómo no .

Incluso cuestionó la declaración que el domingo realizó el coordinador de los diputados federales de Acción Nacional, Juan Carlos Romero Hicks, quien acusó actos de opacidad en las semanas que ha durado la emergencia .

El Presidente calificó como un despropósito del panista que su gobierno oculte información o que se haya dejado de hacer el censo sobre el número de camas, en contra de las normas, según acusó Romero Hicks. Precisó que no se reunirá esta semana de manera virtual con la Conferencia Nacional de Gobernadores, pero convino en que habría que analizar el convenio de coordinación fiscal, que tiene que ver con una reforma de la época de la presidencia de José López Portillo .

Sostuvo que se ha cumplido con la disposición legal de regresar los impuestos de manera proporcional a los estados “y entregamos puntalmente las transferencias federales, no les retenemos sus participaciones, no se las condicionamos. No tienen que andarle haciendo la barba a ningún funcionario. El secretario de ­Hacienda (Arturo Herrera) tiene la instrucción de entregar puntualmente las participaciones porque es dinero del pueblo, que va a los ciudadanos.