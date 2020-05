Para justificar su determinación de no acudir al endeudamiento, citó el caso de Argentina, cuyo gobierno anterior aplicó la política neoliberal de manera ortodoxa. El FMI, a sabiendas de que estaba mal la economía, decide otorgar más créditos y se convirtió en un barril sin fondo. ¿A qué llevó eso? A una tremenda crisis, muy cercana a la bancarrota . Por esto, nosotros no vamos a actuar como se decidió hacerlo hace cinco años en Argentina .

–Se mantiene. Tenemos el indicador del producto interno bruto del crecimiento, pero al mismo tiempo tenemos un indicador sobre los niveles de bienestar de nuestro pueblo, porque no quiere decir si hay crecimiento hay bienestar , está probado que no siempre es así. Crecer es que se acumule riqueza, pero no implica que se distribuya con equidad y justicia. (...) Vamos a preguntar a la gente no sólo la cuestión material, sino sobre otros factores, bienestar material, pero también bienestar del alma.

–No, no, no, vamos a seguir.

La decisión de evitar el endeudamiento para salir de la coyuntura económica fue ratificada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, aunque no les guste a los organismos financieros internacionales, aunque no les guste a las calificadoras, a los defensores del modelo neoliberal y se diga que se está asfixiando la economía.

Al preguntarle sobre la insistencia de apoyos fiscales a las empresas por la situación que enfrentan, respondió: Lo lamento mucho, pero no queremos establecer la cultura de no pago, a veces hay que aplicar por parejo una medida . Recordó que al comenzar la crisis se reunió con el sector empresarial, que le pidió una prórroga, pero si yo hubiese autorizado eso a lo mejor me hubieran aplaudido, no tendríamos recaudación. Imagínense ¿cómo financiamos la educación, la salud, las necesidades básicas? No puedo apostar a eso, correr esos riesgos .

Fortalecer el consumo

En este contexto, presentó un desglose del saldo de la recaudación fiscal enero-mayo cuyas cifras a este mes muestran un incremento en los ingresos de 100 mil millones de pesos en ese lapso, al pasar de un billón 658 mil millones de pesos en 2019 a un billón 757 mil millones, destacando incrementos de 1.2 por ciento en términos reales en el impuesto sobre la renta y de 6.2 por ciento en el impuesto al valor agregado.

Vamos a terminar mayo, nos queda esta semana y desde luego es posible que baje porque se está resintiendo más la crisis, pero vamos a estar arriba de todas maneras. En el IVA, ¿qué les hablaba del consumo, de la importancia de fortalecer el consumo? Es cosa de preguntarle a Chedraui, a Walmart, a Oxxo, cómo están las ventas a pesar de la pandemia, porque hay recursos abajo. Esa es nuestra apuesta .

En el comparativo de los gráficos del Servicio de Administración Tributaria, con datos al 22 de mayo, los ingresos serán de casi 21 mil millones de pesos por abajo del mismo mes en 2019.

Finalmente, presentó el detalle de la generación de empleos que la víspera difundió en su video, aunque incluyó un millón de plazas generadas a partir de los créditos del Infonavit.