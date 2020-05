S

ituaciones como las que vivimos hacen salir lo mejor y lo peor de las personas. Así como hay quien regala alimentos y medicinas a los más necesitados, también existen quienes cometen fraudes con los programas de apoyo social. El gobierno de México alertó nuevamente a la población para que no se deje engañar por anuncios que circulan en redes sociales y servicios de mensajería instantánea en los que personas ajenas a la administración ofrecen apoyos de 25 mil pesos y falsas tarjetas alimentarias como parte de un supuesto programa emergente ante la pandemia por Covid-19. Recientemente la Secretaría de Bienestar y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) congelaron las cuentas de personas ligadas con un presunto fraude que consistía en entregar esas falsas tarjetas a cambio de depósitos de dinero en efectivo. Ya cayeron los primeros defraudadores, pero no es la única banda, hay otros grupos que actúan en distintos estados de la República. Las redes que operan presuntos fraudes buscan cobrar el acceso a falsos programas de apoyo o robar información personal de los ciudadanos. En el temblor del #S19 ocurrió algo semejante. Incluso desaparecieron donativos importantes que llegaron de instituciones del exterior y hubo un manejo fraudulento en los programas que estuvieron a cargo del gobierno de la Ciudad de México, entonces gobernada por Miguel Ángel Mancera. Es un expediente abierto y no debe repetirse.

Rescate a la alemana

Siguen pataleando algunas organizaciones empresariales porque insisten en que se endeude el gobierno, como si los 11 billones de pesos que heredó del prianismo no fueran suficientes. Aunque aseguran que no esperan otro Fobaproa, en la letra chiquita de su propuesta se lee una serie de condiciones equivalentes a un minifobaproa, como volver a la compensación universal de impuestos y su diferimiento, incluso su cancelación. La respuesta del gobierno ha sido lacónica y firme: no.

Alemania lanza su propio Fobaproa

La aerolínea Lufthansa confirmó la semana anterior que está en conversaciones con el gobierno sobre un paquete de rescate por 9 mil millones de euros. Contiene una cláusula: 25 por ciento de las acciones de la empresa quedarán en poder del Estado hasta que termine de pagar su deuda. Es el mismo modelo que sigue Estados Unidos. En México fue un robadero espantoso. Los gobiernos de Ernesto Zedillo y Vicente Fox se hicieron cargo de las pérdidas de las empresas y no regresaron el dinero, se lo cargaron a los contribuyentes. Todavía usted debe un billón de pesos y en años recientes ya había pagado otro. Lo empobrecieron a usted y su familia.