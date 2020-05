E

l jefe de Emergencias de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Mike Ryan, advirtió ayer que existe el peligro de que sobrevenga un segundo pico inmediato de la pandemia de Covid-19 en países en los que da signos de amainar si se dejan de lado demasiado pronto las medidas antiepidémicas. El funcionario explicó que las epidemias suelen presentarse en oleadas, por lo que nuevos brotes de SARS-CoV-2 podrían ocurrir a finales del presente año en naciones o regiones en los que la primera ola ya había disminuido.

Ryan destacó que aunque los nuevos contagios tienden a disminuir en Europa, continúan aumentando en Centro y Sudamérica, el sur de Asia y el continente africano, y recomendó a los países europeos y de América del Norte seguir implementando medidas sociales y de salud pública, disposiciones de vigilancia y exámenes, y una estrategia integral para garantizar que mantendremos una curva descendente y no haya un segundo pico inmediato .

El señalamiento del funcionario de la OMS resulta especialmente pertinente si se considera que en el desconfinamiento, e incluso antes de él, han tenido lugar, tanto en Europa occidental como en Estados Unidos, concentraciones del todo inadecuadas y riesgosas que podrían desencadenar un nuevo ciclo de infecciones y echar a perder lo que se ha avanzado con las onerosas medidas de aislamiento y distancia social.

Debe considerarse que tanto en nuestro país como en el resto del mundo, el capítulo posterior a la reclusión y el aislamiento masivo se configura bajo intensas presiones para demandar una reactivación generalizada de la economía. Significativamente, tales presiones no provienen de los sectores poblacionales que se han visto más afectados con las estrategias antiepidémicas –los trabajadores turísticos y los del sector informal son el caso más claro–, sino de intereses corporativos que no ven la hora de recuperar el ritmo de sus ganancias. En el ámbito político, en concordancia, quienes con mayor insistencia pretenden ignorar los riesgos de los rebrotes son mandatarios como Donald Trump y Jair Bolsonaro, estrechamente identificados con los ámbitos empresariales, quienes no han dudado en propalar nociones anticientíficas y falsedades a secas sobre la naturaleza de la pandemia, del virus que la ocasiona y del padecimiento que causa.