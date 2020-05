Notimex

Periódico La Jornada

Martes 26 de mayo de 2020, p. 6

El baterista estadunidense Jimmy Cobb, último miembro con vida de la banda de jazz de Miles Davis, falleció el domingo a los 91 años, en su casa de Nueva York.

La esposa del músico, Eleana Tee Cobb, señaló a medios internacionales que la causa de la muerte está relacionada con un cáncer de pulmón.

Wilbur James Cobb nació en 1929 en Washington, y comenzó a tocar la batería de manera autodidacta. Años después ingresó como profesor en la Universidad de Stanford, en la Nueva Escuela de Jazz y Música Contemporánea, en la Universidad de Greensboro, en Carolina del Norte, y en el Centro Internacional de las Artes en la Universidad Estatal de San Francisco.

En los comienzos de su carrera fue el líder de la agrupación Symphony Sid, pero su mayor éxito lo obtuvo como miembro del sexteto formado por Miles Davis, con la que grabó discos como Sketches of Spain e In Person Friday and Saturday Nights at the Blackhawk.