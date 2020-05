Gruma vende productos que son perecederos a largo plazo, es decir, que su caducidad no es inmediata; por ejemplo, las tortillas tardan hasta dos semanas o más en caducar, mientras las de tortillería se pueden echar a perder de un día a otro. Esos detalles, en un momento de límites en la movilidad como el actual, hacen que los consumidores se inclinen por sus productos , explicó el catedrático.

Carlos Bautista, especialista en logística, comercio y negocios internacionales de la Universidad La Salle, señaló que mientras los pequeños productores del campo enfrentan alzas en los precios de insumos y menor demanda, Gruma aprovecha su mayor fuerza de distribución y la naturaleza no perecedera de sus productos.

Tal es la fortaleza que presenta Gruma pese a la pandemia, que hace unas semanas anunció que mantendría su inversión planeada de 250 millones de dólares.

Jimena Colín, analista de Monex, señaló que aunque el panorama luce retador por los efectos que pueda traer la crisis económica en el consumo y los cambios en el precio del maíz, la expectativa es que tanto sus ingresos como su flujo operativo continúen al alza en lo que resta de 2020.

Contraste

A diferencia de la robustez de Gruma, debido a su tamaño y presencia en varios continentes, dijo el especialista de la Universidad La Salle, los pequeños productores de alimentos en México atraviesan por momentos complicados, tanto económicos como sanitarios, pues muchos han perdido sus empleos y otros no tienen seguridad social.

La situación en el campo no es sencilla. Los trabajadores están expuestos a contagiarse y no tienen seguro, por eso muchos pequeños productores de maíz y demás artículos han optado por no laborar. Además, hay falta de demanda. La gente está confinada y clientes importantes, como los restaurantes, permanecen cerrados.

Señaló que mientras más duren la pandemia y las restricciones para que las empresas operen, mayor será el daño a los pequeños productores agropecuarios.