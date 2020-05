Néstor Jiménez

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 14

A pesar de que la reciente reforma laboral representa avances en busca de una libertad sindical, quedó mocha en protección a los de-rechos de los trabajadores y los mantiene expuestos y en situación de vulnerabilidad ante eventuales epidemias, emergencias o desastres naturales, sostuvo Héctor de la Cueva, coordinador del Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

La reforma, explicó, no modificó los acuerdos de la reforma de 2012 que vulneran a los trabajadores al permitir a las empresas pagar sólo un mes de salario mínimo y después ya no pagar, por lo que el actual gobierno ha tenido que hacer malabares para no decretar una contingencia que permita esa práctica y empleó el término emergencia.