Néstor Jiménez

Periódico La Jornada

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 12

Al presentar un balance de la operación del Banco del Bienestar, Rabindranath Salazar Solorio, director general de la institución, alertó a la población de no caer en los mensajes falsos que se han emitido, en especial por WhatsApp, en los que se distribuyen presuntamente tarjetas del Bienestar a cambio de un depósito inicial, y que son un fraude.

Explicó que se detectaron movimientos por parte de bandas organizadas que han logrado recabar de esta forma casi 200 mil pesos, por lo cual ya se presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República.

Ayer, durante la conferencia de prensa de programas del Bienestar y la Secretaría del Trabajo desarrollada en Palacio Nacional, el funcionario reconoció que él mismo ha recibido mensajes de ese tipo, en los que se pide un depósito de 300 pesos para recibir un crédito de 25 mil pesos.