Italia informó de 50 muertos en las pasadas 24 horas, ninguno de los decesos fue en la región de Lombardía, considerada el foco de la pandemia en el país. Es la primera vez en meses que no hay fallecidos por la enfermedad en la región.

La crisis económica es una realidad en Europa. Como en el resto del mundo espera una recesión gigantesca, que promete nuevos y complicados episodios. Francia y Alemania están dispuestos a plantear un plan de reconstrucción de 500 mil millones de euros para sus socios más golpeados. Pero este sábado salió a la luz un documento de cuatro países (Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca) que se oponen a dar el dinero y quieren que los afectados lo pidan prestado.

La mayoría de los musulmanes celebraron ayer el Eid al Fitr, la fiesta que marca el final del mes de ayuno del Ramadán, empañada este año por las medidas de confinamiento para frenar la pandemia.

En Pakistán, desoyendo las consignas de distanciamiento físico, los musulmanes acudieron a los mercados para comprar en masa antes del Eid al Fitr, una de las fiestas más importantes del calendario musulmán.

En Indonesia, el país con más población musulmana del mundo, algunos recurren a transportistas clandestinos y a certificados falsos para eludir la prohibición de viajar a otras partes del archipiélago y reunirse con sus familiares, como suelen hacerlo cada año por el Ramadán.

Varios países como Egipto, Irak, Turquía y Siria han prohibido las oraciones colectivas por temor a la propagación del coronavirus. Arabia Saudita, que alberga los lugares más sagrados del islam, impuso un toque de queda de cinco días desde el sábado.

Desde su pueblo en el este de la India, Jyoti Kumari, de 15 años, reflexionó sobre su viaje de mil 200 kilómetros en bicicleta hacia su casa con su padre discapacitado. No tenía otra opción. No habríamos sobrevivido si no hubiera pedaleado hasta mi poblado , señaló la joven.

El Instituto de Virología chino de Wuhan, acusado por Estados Unidos de ser responsable de la pandemia que azota al mundo, dispone de tres cepas vivas de coronavirus de murciélago, pero ninguna corresponde a la enfermedad Covid-19, afirmó la directora, Wang Yanyi.