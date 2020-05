Afp, Europa Press, Sputnik, Xinhua, Ap y Reuters

Periódico La Jornada

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 6

Pekín. China y Estados Unidos están “al borde de una nueva guerra fría”, advirtió el canciller chino, Wang Yi, quien lamentó el aumento de la tensión entre ambos países debido a la pandemia y afirmó que Pekín está abierta a una cooperación internacional para identificar el origen del virus.

Más tarde, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró sus ataques a Pekín, al señalar que, de haber querido, el gigante asiático pudo haber parado la pandemia. Wang sostuvo que Washington se había infectado con un virus político que aprovecha “todas las ocasiones para atacar y difamar a China. “Algunas fuerzas políticas de Estados Unidos están tomando como rehén las relaciones entre China y Estados Unidos y empujando a nuestros dos países al borde de una nueva guerra fría”, dijo a los periodistas.

El canciller chino también acusó a los políticos estadunidenses de propagar rumores para estigmatizar a China , donde surgió el nuevo coronavirus a finales del año pasado.

En una entrevista con el programa de televisión Full Measure, emitido por varias cadenas estadunidenses, Trump reiteró sus ataques a China al afirmar que el Covid-19 : Ahora es algo terrible y podrían haberlo parado si hubieran querido. Podrían haberlo parado. Sea por incompetencia o porque no quisieron, en cualquier caso es inaceptable .

Trump aseveró: “vino de China, lo queramos o no (…) Ha llegado a todo el mundo, pero no ha afectado mucho a China. Pararon la llegada de aviones hacia China, pero no pararon la salida de sus aviones y el tráfico hacia el resto del mundo, incluido Estados Unidos y Europa. Y Europa está diezmada. Y mira lo que ha pasado en todo el mundo, 186 países”, argumentó.

La entrevistadora, Sharyl Attkisson, le preguntó a Trump lo que sintió cuando le dijeron por primera vez que el virus podría matar a millones de personas, pero el presidente se centró en elogiar la respuesta de su administración a la pandemia.