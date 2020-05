L

a idea central expuesta en la pasada columneta era simple y sencilla: tenemos que, dentro de las angustias, el caos, el desorden y el miedo en que la pandemia nos tiene aherrojados, comenzar a pensar que, si sobrevivimos, lo haremos con una deuda innegable frente a los que dieron unos pasitos más allá de la marca que señala el límite del deber y se adentraron a ese terreno poco hoyado que es el del comportamiento heroico. La muy justificada reacción, ante los cientos de mexicanos que, al costo de salud y vida están (sin beneficios personales concretos) día y noche velando por la vida y salud de sus semejantes (nosotros), provoca una emoción de profunda gratitud y una muy mexicana gana de gritar: “¡hermano, te debo una! Y lo cierto es que sólo los muy canallas se niegan a cumplir este compromiso, aunque ninguna prueba haya que lo respalde.

En estas disquisiciones andaba ayer por la noche cuando al contestar mi móvil, escuché: ¡Ortiz! ¡Ortiz! Por fortuna, no funcionó el reflejo condicionado, conocido como PP y P (padre posesivo y paranoico), y pronto me di cuenta de que no se trataba de una llamada SOS ni tampoco de un ¡ mayday, mayday!, sino de una exclamación más bien festiva de algo que le urgía a mi hija #2 comunicarme: ¡Pronto!, pon la televisión en la conferencia vespertina del doctor Lopez-Gatell; están haciendo mención a los homenajes y reconocimientos que deben rendirse a los miles de mexicanos que están en el frente del Covid-19, primera línea de fuego .

En su participación, Zoé Robledo, director del Seguro Social, hizo referencia a la muy merecida repartición de reconocimientos, honores y recompensas que el gobierno ha pensado hacer en favor de quienes llevan meses jugándose su pellejo. Pienso que por esta ocasión se equivocan y que, contrario al doctor IQ Jaime Marrón, en la radio de 1953, no le atinan ni arriba a su izquierda ni abajo a su derecha y confunden peras con manzanas y hacen una compota que ni siquiera tiene el menor sabor a equidad.

Seleccionan algunas eminencias médicas y las mezclan con profesionistas de comprobada entrega a la ardua tarea cotidiana. De ellos, 58 serán públicamente reconocidos y recibirán un premio de 100 mil pesos. De entrada puede parecer razonable, dentro de nuestras carencias, pero, se antoja preguntar, ¿cómo se fijó el número exacto de 58 premiados? Puedo entender diferencias sustanciales entre el médico 58 y el 59, pero me parece una sinrazón, un criterio macabro y totalmente superficial, conjuros, números mágicos, que me digan que se escogieron 58 porque a esa edad murió el padre Hidalgo –a quien se recuerda y rinde pleitesía– me trastorna.

Las otras ofertas de premios que se han sacado al mercado son atractivas sólo por la miseria imperante, pero, ¿en verdad son respetuosas (25 mil pesos) para un equipo de seis personas?, por ejemplo. Sin embargo, las cantidades no son lo importante, es el animus, la actitud vertical, clasista, utilitarista. Nada más falta que se solicite un estudio de tiempos y movimientos para evaluar los reconocimientos y sopesar las recompensas que cada quien merece. Si dos personas lo arriesgan todo por ayudar a un semejante, ¿lo que definirá el reconocimiento a su sacrificio será su nivel profesional o su grado académico? Pues húndanse en la basura, en la insalubridad y la violencia hospitales, calles, medios de transporte y locales para adquirir la pitanza indispensable de millones de los más modestos servidores.