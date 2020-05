Delfino explica que en Guadalupe, con 187 habitantes, no hay agua, no hay en qué trabajar, por eso se fue mi Guadalupe .

–¿Y que saben del Covid-19?

–Nada, los que se quedaron en el pueblo están limpiando sus terrenos. Nadie tiene tos, ni gripa. Gracias a Dios, aquí está San Pedro, nuestro patrono; ahí está el Señor Jesucristo; tenemos a la Virgen de Guadalupe, a la de Santa Cecilia y hasta la de Juquila. Nos protegen, por eso esa enfermedad no llega a aquí. Ayer fui a Tlapa y no pasó nada. La gente se enferma de eso porque comen mucho dulce, aquí comemos tortilla con sal y salsa. Pero en las ciudades no se cuidan, comen de más, aquí no hay tiendas. Aquí no ha pasado nada.