Sergio Ocampo Arista

Corresponsal

Periódico La Jornada

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 25

Alcozauca, Gro., Juan Martínez García llegó a Nueva York hace 11 años, buscando sacar de la pobreza a su familia, que habita en la comunidad indígena ñuu savi (mixteca) de Lomazoyatl, en la Montaña Alta de Guerrero. El 11 de abril pasado falleció de Covid-19, a los 42 años. Le sobreviven su esposa, Luisa Silverio, y su hija, Irma Martínez, quien refirió que no lo había visto desde 2009.

Acaba de morir; nos dicen que lo incineraron. Se fue para que estudiáramos, pues aquí no había dinero , narró la menor entre sollozos. En abril aún hable con él; me dijo que me cuidara, que tenía que estudiar y que me quedara aquí, porque allá había enfermedad , recordó.

Comentó que ya quería venir aquí. Cuando hablé con él ya estaba enfermo, y le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí. Él era repartidor en Nueva York, y mis tíos que están allá nos dijeron que falta que abran los aeropuertos para traerlo , apuntó Irma.

El sábado, la Secretaría de Relaciones Exteriores informó que tiene registro de mil 36 mexicanos fallecidos en Estados Unidos por coronavirus, la mayoría de ellos residentes en Nueva York, donde se reportaron 671 casos.

Zeferino Martínez Marcelino, padre de Juan Martínez, se refirió a la muerte de su hijo en un español entrecortado: “Mi chamaco se enfermó, no sabemos mucho, comenzó mal el 1º de abril, y entonces el 7 de abril se murió en la noche.

Le dio dolor de estómago y le salió sangre por la nariz. Llevaba 11 años allá. Mandó dinero, hizo su casa aquí y en Tlapa. Sus hijos estudian en Chilpancingo (en la Escuela de Derecho de la Universidad Autónoma de Guerrero); otra en el CBTIS (Centro de Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios); y el más chico, que no conoció a su papá, está aquí en la comunidad , manifestó.

En un momento de la charla, en la sala de su casa, Zeferino no admite que su hijo haya fallecido por Covid-19. No sabemos qué pasó con lo de mi chamaco. Comenzó un sábado y hasta el domingo estaba mal y el lunes se murió. La cosa es de acá, pronto se fue , relató.

Paulino Rodríguez Reyes, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, presente durante el diálogo, interpretó los dichos de Zeferino Martínez: Él dice que le hicieron brujería, o fue por envidia de una persona de aquí, y quien le provocó daño y eso derivó en su deceso .