e atribuye a Otto von Bismarck haber dicho que las leyes son como las salchichas. Es mejor no ver cómo se hacen . La misma asociación con esa clase de embutidos suele hacerse con respecto a cómo se mide el producto interno bruto (PIB).

La limitada utilidad del PIB como indicador de las condiciones económicas es admitida y, se reconoce igualmente, no indica de manera eficaz el bienestar o la calidad de vida en una sociedad. No da cuenta de un amplio conjunto de aspectos que no se expresan en las decisiones de consumir e invertir, pero que conforman una extensa parte de la existencia de las personas.

El PIB que se mide de manera periódica no corresponde, pues, a una expresión acertada del crecimiento de la economía, puede estar sub o sobredimensionado, no da cuenta de la complejidad de la estructura productiva y la relación entre la producción, el financiamiento y la distribución del ingreso y la riqueza.

El PIB es un concepto creado en la década de 1940 como elemento clave del desarrollo de la teoría y la gestión macroeconómicas. De manera ilustrativa, Diane Cole, en un libro sobre el tema, señala que es una abstracción que suma de todo: uñas postizas, cepillos de dientes, tractores, zapatos, cortes de pelo, servicios financieros, clases de yoga, láminas, libros y el resto de los millones de servicios y productos, y luego los ajusta de modo complicado, considera las fluctuaciones estacionales, toma en cuenta la inflación y lo estandariza todo de modo que las estadísticas sean consistentes y comparables entre países por medio de un valor hipotético de los tipos de cambio .

Esta odisea termina en la determinación de una tasa de crecimiento que se ofrece de manera trimestral usualmente y a partir de ella y su composición se desata una narrativa muy particular que, en realidad, es una pobre expresión de lo que pasa en una economía. En México, un asunto relevante entre muchos otros es, por ejemplo, el amplísimo grado de informalidad que prevalece y se añade de alguna manera igualmente arcana a la medición del PIB. Lo mismo ocurre con el trabajo en el hogar. No obstante, la tasa de crecimiento del PIB es un componente central del modo en que se establecen las consideraciones internas y externas con respecto a las inversiones, la deuda o el estado de confianza de los agentes económicos.