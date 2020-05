Periódico La Jornada

Lunes 25 de mayo de 2020, p. 4

La dupla compuesta por Tiger Woods y el ex mariscal Peyton Manning venció ayer al dúo de Phil Mickelson y al también lanzador Tom Brady en el minitorneo conocido como The Match Champions for Charity, que se jugó sin público en el Seminole Golf Club, de Juno Beach (Florida), el cual recaudó 20 millones de dólares para la lucha contra la pandemia de coronavirus.