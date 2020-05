L

as tormentas fiscales son como huracanes. Recogen y mezclan de manera explosiva añejos y enraizados intereses, en cuyo ojo aparecen siempre la propiedad y su usufructo. No sólo se trata de un asunto de porcentajes o de nuevos impuestos, sino de la definición clara del interés público; más cuando se interpreta desde un discurso de justicia social que busca configurarse como proclama transformadora. En esta perspectiva, el tema de la riqueza no puede eludirse.

Ninguna ley obliga a gravar la riqueza, noción siempre esquiva, pero tampoco hay mandato divino que impida tocarla y volverla objeto de la política económica y social y por ende de la política fiscal, de los impuestos y los gastos. Negarse a abordar esta cuestión es cerrar los ojos a lo que ocurre, se intenta y estudia en el mundo, donde la desigualdad desbordada ha llevado a muchos a formular un reclamo de justicia social que hace mucho no se oía. El litigio puede posponerse, pero no su análisis y estudio, mucho menos el interés y la curiosidad intelectual y política por conocer su perfil, cuantía, naturaleza y veleidades.

El antecedente más cercano de esta defensa heroica de la propiedad se ubica, más que irónicamente, en el gobierno del presidente Peña Nieto, cuando su secretario de Hacienda logró modificaciones importantes en la legislación fiscal que redundaron en un incremento de la recaudación sin afectar la estructura y composición del IVA, caballito de batalla de muchos empresarios, abogados e ingenieros fiscales, quienes no estaban dispuestos a asumir la estructura de ingresos de la población y las implicaciones devastadoras que sobre el consumo mayoritario podría tener incrementar ese impuesto como lo reclamaban.

De forma marginal, con el pétalo de una rosa, se tocaron algunos privilegios, como la consolidación impositiva; la sagrada propiedad quedó incólume; se afirmó con timidez la potestad económica y, particularmente, fiscal del Estado. Es probable que, sin esa reforma, minimizada por muchos y satanizada por más, el país no hubiera podido sortear la crisis mayor que la caída de los precios petroleros imponía. De nueva cuenta quedó sin superarse la penuria fiscal del Estado mexicano; un trago amargo más pudo pasarse.