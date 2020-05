El análisis del último año de gobierno de Peña Nieto hecho por la Cámara de Diputados –a través del órgano fiscalizador–, concluye que en 2018 la Sader contó con 13 programas presupuestales asociados a 179 tipos de apoyo, de los cuales 11 se destinaron a beneficiarios y dos para financiar proyectos de investigación en instituciones académicas y entidades federativas. Sin embargo, la secretaría no contó con mecanismos para verificar la calidad de la información, realizar confrontas y detectar duplicidades; además, no generó reportes para la toma de decisiones de las unidades responsables de cada programa .

En la Ley de Desarrollo Rural Sustentable se estableció que la Sader elaboraría el Padrón Único de Organizaciones y Sujetos Beneficiarios del Sector Rural, en coordinación con las dependencias federales, estatales y municipales. La integración se realizaría mediante el Sistema Único de Registro de Información.