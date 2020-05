Rosa Elvira Vargas

Periódico La Jornada

Domingo 24 de mayo de 2020

La diabetes, una de las principales enfermedades presentes en la mayoría de los fallecidos por Covid-19 no ha sido la causa principal del contagio, sino de las complicaciones que llevan a ese desenlace. El problema es que la mayoría de la población mexicana tiene sobrepeso desde antes de la crisis sanitaria, así como otros padecimientos crónicos no transmisibles que han dificultado todo aún más en esta pandemia y no hay en el horizonte cercano una solución que no sean las políticas de prevención .

Así, Fernanda Alvarado, dedicada por muchos años a la enseñanza en salud desde la alimentación y concretamente a la de pacientes diabéticos plantea un mensaje de cuidados en este momento porque, destaca, según la última Encuesta Nacional de Salud (Ensaud) de 2018, 10.3 por ciento de la población tiene esa enfermedad, aunque podría calcularse que otro 50 por ciento de la misma desconoce tenerla .

La especialista admite que es muy difícil ante este padecimiento dar algo más que recomendaciones muy generales, pues de entrada debe revisarse si el paciente tiene otras afecciones asociadas como hipertensión o dislipidemia (niveles excesivamente altos de colesterol o grasa en sangre). “Entonces, muchos llegan (al hospital) por un síndrome de respiración aguda, se sienten muy mal, los revisan y entonces les dicen: ‘sí, además de que diste positivo a Covid-19, tienes diabetes e hipertensión’, y la persona ni lo sabía.”

Alvarado se lanza entonces con una recomendación contundente y que estima conveniente para los adultos de cualquier edad: Vive (aliméntate) como si tuvieras diabetes .