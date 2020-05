En contraste, explicó José Luis Alomía, director general de Epidemiología, hay ciudades como Acapulco, Guerrero, donde se prevé que la próxima semana se llegue al pico de casos de contagio, y de la demanda de camas, particularmente en Unidades de Cuidado Intensivo, por lo que informó que estaremos monitoreando estrechamente este proceso para conocer su evolución .

López-Gatell reconoció que conforme se vayan ensayando las experiencias de movilidad de forma ordenada, escalonada y con un monitoreo continuo, se podrá identificar cuál es el nivel de riesgo de manera clara , pero enfatizó que en el momento en que empiece la reapertura vamos a tener experiencias de rebrote , como ha ocurrido en todos los países, pues a mayor movilidad, explicó, mayor riesgo.