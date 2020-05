Alma E. Muñoz

En medio de lo adverso que ha sido enfrentar la pandemia del Covid-19, en México se ha actuado muy bien y estamos mejor que en otros países , aseguró el presidente Andrés Manuel López Obrador. Al comparar la tasa de mortalidad por millón de habitantes, para contrarrestar una campaña amarillista de gente insensata , dijo que Bélgica tiene casi 15 veces más fallecimientos que México; España, 11 veces más; Inglaterra, 10; Francia, 9.7; Estados Unidos, cinco; Canadá, tres; y Brasil, 1.8, al igual que Alemania.

Quiero mandar el mensaje de que se está actuando de manera responsable, con profesionalismo y que esto se ha logrado, a pesar de la tragedia, por la participación consciente, responsable, de nuestro pueblo , sostuvo. No obstante, lamentó que en Tabasco, su estado natal, como se relajó la disciplina, se nos elevó el número de casos confirmados . Esta situación, añadió, requiere de mucho cuidado, que nos aislemos, nos cuidemos, por eso hubo una especie de rebrote .

Tras disculparse por contrastar con otros países, porque comparar el sufrimiento es doblemente odioso e incorrecto , explicó que lo hizo por la existencia de una campaña, incluidos medios de comunicación, en contra de nuestro plan; no están de acuerdo con la transformación, no quieren dejar de robar, quieren mantener el mismo régimen de corrupción, de injusticias y de privilegios . He hablado, agregó, que es una temporada de zopilotes .

Momentos críticos

Ayer, en un video en redes sociales desde el salón Morisco de Palacio Nacional, afirmó que se viven momentos críticos, especialmente en el Valle de México, y estos días son los más difíciles, los más dolorosos, sobre todo por los fallecimientos . Sin embargo, se dijo optimista que por el eficaz tratamiento para domar la pandemia , empezará el descenso de casos en los lugares más afectados.