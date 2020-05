Diana Manzo

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 24 de mayo de 2020, p. 26

Juchitán, Oax., Luis Alberto Sánchez Orozco, pediatra del Hospital General Macedonio Benítez Fuentes, en el Istmo, informó que en las últimas tres semanas detectaron un aumento inusual de casos de niños con encefalitis y síntomas neurológicos, los cuales podrían estar asociados al Covid-19.

La información fue dada a conocer durante una reunión de salud, encabezada por el alcalde de Juchitán, Emilio Montero Pérez, y médicos especialistas que laboran en hospitales públicos y privados, con la intención de exhortar al gobierno mexicano a que habilite lo antes posible el Hospital de Especialidades que se anunció como Unidad Médica Covid, y a la fecha no funciona.

El médico dijo que el aumento inusual de padecimientos en los menores de edad le preocupa, por eso necesita saber, como especialista, si en este nuevo hospital se contará con un área crítica intensiva para la atención de enfermos pediátricos.

Por su parte, el ex director del Hospital de la Niñez Oaxaqueña, Luis Aquino Santiago, señaló que a falta de un sanatorio especializado, es posible que exista un subregistro de los contagiados, dado que varios pacientes que manifiestan la sintomatología no son atendidos en el hospital civil y los nosocomios privados no están equipados para dar el servicio. Puntualizó que ante este panorama es urgente exhortar al gobierno federal a que apresure los trabajos y así evitar un desastre de salud en esta región oaxaqueña.