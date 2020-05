▲ El escritor japonés Haruki Murakami condujo un programa de radio desde su casa en el que, con sus canciones favoritas, ofreció una visión más agradable del mundo y dijo que la lucha contra el coronavirus es un reto para hallar formas de ayudar y cuidarse mutuamente. Expresó su esperanza de que la emisión acabara con parte de la tristeza relacionada con el coronavirus . El escritor abrió la transmisión nocturna de dos horas, Murakami Radio Stay Home Special, con la melodía Look for the Silver Lining, del Modern Folk Quartet. Foto Ap