No quiero ser pesimista, pero veo un futuro sombrío para el boxeo mexicano , reconoce el comisionado Nucci; por ahora no podemos hacer más que esperar, porque son las autoridades las que nos dirán cuándo y bajo qué condiciones volveremos .

No podemos adelantarnos y prever cómo será esa nueva normalidad, es una incógnita , aclara; primero debemos ver cómo estará la situación sanitaria cuando termine la cuarentena, entonces ya podemos tomar decisiones .

Por ahora parece que el dilema no recae en los boxeadores, sino en los empresarios que producen las carteleras, en las que existen desde grandes inversiones, hasta algunas de perfil muy modesto y popular; en algunos casos, incluso los peleadores colaboran en la venta de entradas con sus conocidos.

La comisión no tiene recursos, porque (aunque pertenece al gobierno de la ciudad) no recibe un presupuesto , aclara Nucci; esta crisis sobrepasa nuestras capacidades y la de todos; aún no hemos podido hablar con la autoridad de la Ciudad de México, porque ellos son quienes tienen la última palabra y no nos han mencionado si habrá algún tipo de subsidios .

No hay que olvidar, pide Nucci, que los boxeadores suelen provenir de estratos de pobreza; la mayoría tiene trabajos alternativos mientras consiguen solvencia en este deporte.