De la redacción

Periódico La Jornada

Domingo 24 de mayo de 2020, p. a10

La nueva normalidad en tiempos de Covid-19, esa que todavía no se perfila del todo, regaló otras estampas inolvidables en el único torneo de futbol que se disputa en este momento: la Bundesliga. Con las gradas vacías de los estadios, el Borussia Mönchengladbach buscó la compañía simulada de su seguidores y colocó 13 mil retratos de cartón con las imágenes de aficionados, para inspirarse en un duelo huérfano de hinchas. Una táctica triste, pues no evitó la derrota 1-3 ante su visitante Bayer Leverküsen, que además de arruinar el bonito detalle de los locales, no respetó las medidas sanitarias de celebración de goles y en el tercer y descortés tanto, se felicitaron como si fueran inmunes al coronavirus.

En la segunda jornada de la Bundesliga con partidos a puerta cerrada, el Bayern Múnich aplastó 5-2 al Eintracht Frankfurt; horas después de que el Borussia Dortmund se impuso 2-0 en su visita al Wolfsburgo, con lo que confirma su aspiración al título y está listo para enfrentar se como 1 y 2 de la competencia.

Goles de Leon Goretzka, Thomas Müller y Robert Lewandowski dieron al Bayern el control del duelo. Pero Martin Hinteregger, zaguero del Frankfurt, marcó dos veces en un tramo de tres minutos, lo que derivó en un final emocionante.

Alphonso Davies calmó los nervios del conjunto bávaro antes de que Hinteregger anotara de nuevo, esta vez en su propio arco.