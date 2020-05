En la carta se solicita el apoyo inmediato para los museos, los creadores y las iniciativas culturales autogestivas que se ven directamente afectadas por la crisis económica que ahora atravesamos , y piden al Estado la integración de un paquete de apoyo económico para los museos y otras instituciones culturales nacionales, tanto gubernamentales como no gubernamentales en el Plan de Emergencia diseñado por el Ejecutivo.

Una de las demandas centrales es la postergación del proyecto Espacio Cultural de los Pinos y Bosque de Chapultepec, de tal forma que se redirijan los recursos previstos para el desarrollo y puesta en marcha de dicho proyecto y se constituya un paquete de rescate para instituciones culturales, museísticas y comunidad de creadores en la totalidad del territorio nacional .

Además, piden mecanismos in-terinstitucionales para seleccionar a los órganos beneficiados, así como que valoren proyectos de probada necesidad y vigilen la aplicación de los recursos .

Medidas tributarias

Son necesarias también medidas emergentes en materia tributaria, como la condonación del impuesto sobre espectáculos, el apoyo para negociar convenios de pagos de impuestos con el Servicio de Administración Tributaria y el Instituto Mexicano del Seguro Social, y la disposición de ingresos por taquilla y autogenerados.

En la carta, exponen: Reconocemos que atravesamos un escenario incierto, que las preocupaciones que nos abarcan son vastas y que no hay suficiente distancia para imaginar nuevos paradigmas culturales. Sin embargo, consideramos que es necesario comprender que no habrá otra manera de enfrentarnos a la nueva realidad que nos espera, si no es a través de la cultura, la ciencia y el arte. Acudimos a su reflexión siempre abierta y encauzada en favor de la equidad social, convencidos de que sus esfuerzos avanzarán en el apoyo de los centros e iniciativas que conciben en su misión la reconstrucción del tejido social de nuestro país .

La carta va dirigida también a Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México; Arturo Herrera Gutiérrez, secretario de Hacienda y Crédito Público; Alejandra Frausto Guerrero, secretaria de Cultura federal; a la senadora Susana Harp; al diputado Sergio Mayer Bretón; al secretario de Cultura de la Ciudad de México, José Alfonso Suárez del Real, y a la subsecretaria de Desarrollo Cultural, Marina Núñez Bespalova.