A

nte la lucha contra la terrible epidemia generada por el coronavirus, la responsabilidad del subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud es similar a la del mismo Presidente de la República y constituye hasta hoy una misión que será recordada por varias generaciones de mexicanos, tal como sucedió con el general Ignacio Zaragoza, por su triunfo en la batalla de Puebla, acaecida el 5 de mayo de 1862, sobre las tropas invasoras de Napoleón III. La similitud no resulta irrisoria cuando tomamos en cuenta que buena parte de los críticos y detractores del ya famoso médico y epidemiólogo jugaron un papel similar al de los conservadores de aquellos tiempos, que en esencia fueron traidores a los intereses nacionales.

Seguramente como en aquel entonces, el doctor Hugo López-Gatell tiene muchos detractores y críticos, algunos por razones científicas válidas, otros por celos, al no verse reconocidos de igual manera por sus conocimientos y capacidades, los más a partir de sus diferencias políticas e ideológicas, contrarias a las del presidente Andrés Manuel López Obrador y, finalmente, otro grupo formado por charlatanes y periodistas corruptos como es el caso de Ciro Gómez Leyva, al servicio de los intereses del gran capital, algunos de ellos dotados de lo que conocemos como ”muy mala leche”, cuyo comportamiento me parece que no vale la pena analizar.

Dada la importancia de la misión que ha recaído en los hombros de Hugo López-Gatell, consideré importante dedicar este artículo a analizar el trabajo desempeñado por este funcionario, respaldado por su equipo de colaboradores, así como por médicos y enfermeras que han estado poniendo sus vidas en riesgo, de contraer esta terrible enfermedad. Sus conocimientos en torno al tema epidemiológico nos parecen extraordinarios, los cuales se deben en primer al nivel de los estudios realizados por él para obtener un doctorado, siendo éstos los que le han permitido desarrollar y dirigir la estrategia necesaria para lograr los resultados que día a día han sido presentados en las conferencias transmitidas desde el Palacio Nacional, con el apoyo del doctor José Luis Alomía, director general de Epidemiología.