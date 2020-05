N

o es para asustar a los enemigos del gobernador Alfaro de Jalisco. Esta historia data del año de 1947 y el ganón fue J. Jesús González Gallo, quien acababa de ser secretario particular del Presidente de la República y, con la venia de Miguel Alemán, sucesor de Ávila Camacho, ganó en diciembre del año anterior las elecciones para suceder al gobernador de Jalisco Marcelino García Barragán, quien lo había sido desde 1943.

No me equivoqué en la cuenta, aunque sea pésimo para los números: en aquel entonces el periodo de los gobernadores era todavía de cuatro años y González Gallo ganó una elección para un período de la misma duración. En consecuencia, el supuesto era que sería el mandamás de los jaliscienses hasta el 1º de marzo de 1951. Pero no fue así.

El mencionado general que, dos décadas después se ganaría el calificativo de Héroe de Tlatelolco , desde un par de años atrás se había decantado abiertamente en favor de Miguel Henríquez Guzmán para la Presidencia, en vez de Alemán, y sus relaciones con Los Pinos en 1946 no eran buenas.

Es de suponerse que el cambio de poderes hubiera sido terso si no hubieran perpetrado lo gallistas una maniobra para que el periodo de su líder pasara a incorporarse al sistema métrico sexenal

En pocas palabras sucedió lo siguiente:

1. El primero de febrero se instaló la 38 Legislatura de Jalisco, con puros diputados afectos al que sería el nuevo gobernador el primero de marzo.

2. El gobernador leyó su informe de gobierno que fue duramente criticado.