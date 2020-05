De la Redacción

Diputadas de la Comisión de Igualdad de Género se reunieron, a través de una plataforma digital, con la presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), Nadine Gasman, quien expuso que el confinamiento ha evidenciado la violencia de género como la segunda epidemia. Ante esto, se puso en marcha una campaña de denuncia a través del número de emergencia 911, y en abril se recibieron 400 mil llamadas relacionadas con agresiones a mujeres y de pareja.

La funcionaria destacó que 91 por ciento de las víctimas no solicita apoyo ni presenta denuncia, y ante ello se han reforzado las acciones en los estados donde hay más violencia. De las afectadas, 10 por ciento no denuncia porque supone que no les van a creer; 70 por ciento no considera que sea importante y 20 por ciento teme represalias, por eso nos esforzamos para que sepan que no están solas y que pueden pedir ayuda , repuso.

Mayor respuesta en el 911

Ante la situación de emergencia, se plantea ampliar la capacidad de respuesta del 911 para recibir, identificar, localizar y atender a mujeres víctimas; también se creó un directorio de servicios integrales y un mapa georreferenciado con información de las dependencias que brindan atención; se identificaron 14 entidades con mayores índices de violencia y feminicidio, para garantizar el servicio de 24 horas los siete días de la semana.