No obstante, mencionó que a pesar del combate emprendido contra este flagelo, “abajo todavía hay extorsión y gobiernos locales que siguen sin entender que esto ya cambió; por más que les mando telegramas avisándoles: ‘situación cambió; cero corrupción, cero impunidad. Ten cuidado, no vayas a terminar en el bote’. Les mando los telegramas, pero a veces no lo escuchan”.

Cuestionó que la NASA no dijera nada antes. Estaban en la Luna , comentó en la conferencia de prensa matutina.

Sobre la inclusión de familiares de la secretaria del Trabajo Luisa María Alcalde en la nómina del gobierno federal, respondió: así, tajante, categórico que en su gobierno no hay nepotismo, pero cualquier denuncia será investigada de oficio porque no tengo la verdad absoluta y porque en esta administración no se permite, además, el amiguismo, influyentismo y ninguna de esas lacras. El gobierno no es del DIF, (sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia) , expresó.

Del tema económico mencionó diversos aspectos para enriquecer el debate, y darles tema de crítica a nuestros adversarios y saquen los datos malos , porque la mayoría de los expertos apuesta a que nos va a llevar el tren.

Pero yo sostengo que no, que vamos a salir porque le tengo mucha fe al pueblo y a nuestra estrategia de no permitir la corrupción y de actuar con austeridad. Pienso que con esa fórmula podemos enfrentar cualquier crisis .

Señaló que se quedaron con los ojos cuadrados ante el récord de remesas recibidas en marzo –4 mil millones de dólares–; el monto de la inversión extranjera, la recuperación del peso y del precio internacional del petróleo, además de que, contrario a sus proyecciones de una caída de 5 puntos en la economía, durante el primer trimestre fue de -1.6 por ciento.

De modo que ahí vamos, se va avanzando poco a poco , ante una pandemia que pegó parejo en el mundo, no sólo en México, aunque algunos medios sólo ven el árbol y no el bosque, lamentó.