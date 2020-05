Declaró que la situación es un asunto muy serio y rechazó, a pregunta expresa, que se utilicen recursos públicos en el diferendo. No creo que esto esté sucediendo, sinceramente es una confrontación de posturas; entonces, ya se va a arreglar .

Consideró que el caso se debe resolver; además, periodistas, mujeres y hombres inteligentes, con imaginación, con talento, ¿cómo no van a poder resolver el problema?, ¿para qué me voy a meter yo? , señaló durante la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional.

Manifestó su respeto a todos los involucrados y recordó que en una democracia hay libertad para debatir y se tiene que escuchar a todas las partes. La única cosa que no hay que permitir son las bajezas, las groserías, los insultos, el ofender, así, de manera vulgar .

Cuando una reportera le preguntó acerca de las distintas versiones difundidas acerca de ese problema, el jefe del Ejecutivo federal respondió: Les creo a todos y le creo a la directora de Notimex también (...) a Sanjuana (directora de la agencia) y a Carmen Aristegui (periodista), y a todos les creo .

–¿Lo va a investigar?

–Es un asunto que se tiene queir resolviendo entre todos y que todo mundo se serene y se llegue a un acuerdo, nada más que no haya agresiones, que haya respeto; que sí haya debate, eso sí, solamente en las dictaduras no se debate, no hay polémica. Ahí hay que callarse, se protesta con los dientes apretados; en la democracia hay debate.

“Antes, por ejemplo, se decía ‘no se puede tocar al intocable’, ya eso ya pasó a la historia. (Ahora) critican al Presidente, el Presidente de vez en cuando también hace sus cuestionamientos, ejerce su derecho de réplica”.