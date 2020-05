Roberto Garduño

Sábado 23 de mayo de 2020, p. 9

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) autorizó en 2013 el proyecto de Tren Interurbano México-Toluca, con una inversión de 49 mil 82 millones de pesos y se planeó la entrada de operación en 2018. Las Conclusiones del Análisis del Informe de Resultados de la Cuenta Pública 2018, elaboradas por la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Cámara de Diputados, identificaron que el proyecto de inversión original registra un sobre costo de 18 mil 633 millones de pesos, cifra que se suma al incremento de 8 mil 371 millones por concepto de construcción de infraestructura y ambos conceptos totalizan más de 27 mil millones.

En materia de impacto ambiental no hubo coordinación entre las secretarías del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la de Comunicaciones y Transportes (SCT) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, ni se evitaron o redujeron los impactos provocados” por la obra. En la manifestación de impacto ambiental –en su modalidad de regional–, no se señaló el tramo que estaría a cargo del gobierno de la Ciudad de México, no se incluyeron fuentes de financiamiento ni los costos de las medidas de mitigación propuestas. Además, en los 38 impactos ambientales no se consideró el beneficio de la reducción de emisiones de carbono a la atmósfera, los impactos en la hidrología ni el uso de bancos de préstamo y tiro (soportes).

No se autorizaron debido a que las obras contravenían lo aprobado y por la existencia de juicios de amparo en esa materia, lo que evidenció que a 2018 se desconocieran los impactos ambientales generados por la construcción del proyecto y de obras complementarias. Por otro lado, se generaron costos, problemas sociales y jurídicos .

En cuanto a la factibilidad económica, refiere el libro octavo elaborado por la UEC que depende de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, los costos aumentaron 19.6 por ciento, ya que se agregó el gasto generalizado de viaje, el valor de rescate anual de la obra civil y la liberación de recursos de los vehículos de transporte público.