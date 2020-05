Pero, sobre todo, subrayó, la gente se ha portado muy bien, de manera excepcional. No estamos en la situación en que desgraciadamente están otros países , y es de muy mal gusto comparar tragedias. Por pudor, sostuvo, yo no puedo hacerlo. La pérdida de una vida humana se debe lamentar, no se puede llegar a un nivel de enajenación , consideró.

A quienes no nos ven con buenos ojos , les criticó que no publiquen tablas de instituciones académicas extranjeras, organismos no gubernamentales sanitarias e incluso la Organización Mundial de la Salud con todas las estadísticas de los países. “Nada más es la nota sacada de contexto, sin analizar como está el mundo. Directo al escándalo, se volvieron como el Alarma”.

Si no se hubiesen tomado las medidas de sana distancia y la gente no ayudara como lo hace, añadió, “se hubiese desbordado por completo la pandemia y no hubiésemos tenido forma de atender a enfermos y salvar vidas. Entonces sí, en estos días, sobre todo en la Ciudad de México, desgraciadamente han perdido la vida muchas personas. Lo lamentamos. Mi pésame a sus familiares, pero estamos haciendo todo lo que nos corresponde . Adelantó que habrá un plan para brindar reconocimientos a los trabajadores de salud que están en los alrededor de 700 hospitales Covid en el país.

Graciela Márquez, secretaria de Economía, recordó que para entrar en operación a partir del 1º de junio, las empresas con actividades esenciales deberán contar con la aprobación correspondiente del Instituto Mexicano del Seguro Social.